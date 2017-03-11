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    «ПСЖ» рассматривает Венгера на пост главного тренера команды

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер грядущим летом может возглавить «ПСЖ». По информации источника, руководство парижского клуба рассматривает 67-летнего француза в качестве замены Унаи Эмери, который, вероятнее всего, будет отправлен в отставку.

    Напомним, ранее сообщалось, что Венгер уже заявил игрокам «Арсенала» о желании покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Действующий контракт француза с «канонирами» рассчитан до лета 2017 года.

    Отметим, что Венгер возглавляет лондонский клуб с 1996 года, и за это время команда под его руководством трижды становилась чемпионом Англии.

    Источник: Skysports

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    11.03.2017 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      USAforCHELSEA 12 марта 2017, 04:30

      А может это и не плохой вариант, засиделся старик в Англии сражаясь с богатыми клубами, и не факт что Арсенал без него достигнет большего

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