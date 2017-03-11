«ПСЖ» рассматривает Венгера на пост главного тренера команды

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер грядущим летом может возглавить «ПСЖ». По информации источника, руководство парижского клуба рассматривает 67-летнего француза в качестве замены Унаи Эмери, который, вероятнее всего, будет отправлен в отставку.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгер уже заявил игрокам «Арсенала» о желании покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Действующий контракт француза с «канонирами» рассчитан до лета 2017 года.

Отметим, что Венгер возглавляет лондонский клуб с 1996 года, и за это время команда под его руководством трижды становилась чемпионом Англии.