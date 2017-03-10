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    Дзюба: «Карпин в роли эксперта? Выключил звук, не слышал»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал выступление «Ростова» и «Краснодара» в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы.

    Напомним, что «Ростов» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а «Краснодар» на выезде уступил со счетом 1:2 «Сельте».

    «Грусть присутствует, что «Зенит» вылетел из Лиги Европы. Вчера болели за наших ребят, результаты приемлемы. «Ростову» с «МЮ» без Гацкана, Калачева и Граната будет очень тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.

    Матч «Краснодара» смотрел. Как Карпин в роли эксперта? Выключил звук, не слышал», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 16:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +892

      Krics 11 марта 2017, 01:27

      Детка, здесь взрослые дяди общаються, учи уроки, а то в угол поставлю.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 10 марта 2017, 23:50

      деревянннный клоун

      0
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 10 марта 2017, 21:45

      Только и умеет пизд.ть!!!Шлюба!!!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 10 марта 2017, 20:32

      лучше бы промолчал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +892

      Krics 10 марта 2017, 20:16

      Артемка вряд ли когда достигнет, чего достиг Карпин-игрок, больно мерзопакостный мальчонка.

      3
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      Рейтинг: +1307

      Taps > Krics 10 марта 2017, 22:19

      Не рыдай, подотри сопли ...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2017, 18:43

      Выключите лучше Дзюбу, и не подходите к нему за интервью, может так за нормального сойдет.

      4
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      Рейтинг: +1307

      Taps > FanatSerj 10 марта 2017, 19:25

      Мальчик, наслаждайся игрой Дзюбы
      пока есть возможность.
      Карпин - московская пустая штучка.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Taps 10 марта 2017, 21:25

      сынок, наслаждался я его игрой в Ростове, ну и то больше пасами Калачева, был еще период когда ему Халк все на блюдечке делал, а сейчас он больше клоунаднечает чем в футбол играет.

      -1
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      Рейтинг: +264

      dimid 10 марта 2017, 18:33

      быдло оно и в африке быдло! занозчивая деревешка-игрочишка!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2017, 18:17

      когда играет сам Деревяшка не только звук но и изображение хочется выключить я лично уже 3 матча не смотрю на колхозную игру Зенита

      3
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Garrincha58 10 марта 2017, 18:27

      Ну иногда его прям посещает бог дриблинга, может обойти сразу двух-трех соперников ) а так то да.... кроме как выбирать позицию и бороться за верховые мячи особого толка нет.

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 10 марта 2017, 17:34

      БРЕВНЮБА

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 10 марта 2017, 17:27

      Вот гаденыш неблагодарный! Только и может бабки по шкафчикам отрабатывать!

      4
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