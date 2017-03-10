Дзюба: «Карпин в роли эксперта? Выключил звук, не слышал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал выступление «Ростова» и «Краснодара» в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что «Ростов» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а «Краснодар» на выезде уступил со счетом 1:2 «Сельте».

«Грусть присутствует, что «Зенит» вылетел из Лиги Европы. Вчера болели за наших ребят, результаты приемлемы. «Ростову» с «МЮ» без Гацкана, Калачева и Граната будет очень тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.

Матч «Краснодара» смотрел. Как Карпин в роли эксперта? Выключил звук, не слышал», – сказал Дзюба.