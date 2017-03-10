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    Венгер: «Энрике был идиотом, а теперь стал героем. Такова сущность тренерской работы»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подверг критике тех, кто с воодушевлением воспринял информацию об уходе Луиса Энрике из «Барселоны». По словам французского специалиста, он не готов последовать примеру своего коллеги и покинуть лондонский клуб.

    «Две недели назад все называли Энрике идиотом и говорили, что он должен уйти. Именно поэтому он принял решение покинуть «Барселону». Сегодня же он является героем. Вот такой итог тренерской работы, в котором заложена вся сущность этого процесса.

    Устал ли я так же, как и Энрике? Я в порядке. Чувствую себя сильным и мотивированным. Готов отдать «Арсеналу» все свои силы», – заявил Венгер.

    Источник: Skysports

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    10.03.2017 14:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 20:56

      да уходи же ты уже...

      ситуация похожа на ту, когда в коллективе есть какой нибудь заслуженный старикашка, уже маразматик, считающий, что без него коллектив никак не обойдется. реально пользы никакой нет уже от него, но и выгнать его не могут вроде как изза уважения

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 10 марта 2017, 19:04

      ты не был героям и ты останешься как был.

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      Рейтинг: +11

      vzz 10 марта 2017, 18:26

      Ты вообще не говори!!! Ты что нибудь значительное выиграл за последние 15 лет??? А Энрике выиграл все возможные трофеи с Барселоной, по этому он решил уйти? Тебя надо уволить не только из Арсенала, но и из футбола!!!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 марта 2017, 15:28

      Прошел бы баварию, и ты был бы героем. )))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 марта 2017, 15:16

      Да вали ты уже на пенсию!!!

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      Рейтинг: -130

      калач 10 марта 2017, 15:05

      Энрике был тренером года, а пуховик кем был?

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