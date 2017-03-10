Венгер: «Энрике был идиотом, а теперь стал героем. Такова сущность тренерской работы»

да уходи же ты уже...
ситуация похожа на ту, когда в коллективе есть какой нибудь заслуженный старикашка, уже маразматик, считающий, что без него коллектив никак не обойдется. реально пользы никакой нет уже от него, но и выгнать его не могут вроде как изза уважения
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подверг критике тех, кто с воодушевлением воспринял информацию об уходе Луиса Энрике из «Барселоны». По словам французского специалиста, он не готов последовать примеру своего коллеги и покинуть лондонский клуб.
«Две недели назад все называли Энрике идиотом и говорили, что он должен уйти. Именно поэтому он принял решение покинуть «Барселону». Сегодня же он является героем. Вот такой итог тренерской работы, в котором заложена вся сущность этого процесса.
Устал ли я так же, как и Энрике? Я в порядке. Чувствую себя сильным и мотивированным. Готов отдать «Арсеналу» все свои силы», – заявил Венгер.