Венгер: «Энрике был идиотом, а теперь стал героем. Такова сущность тренерской работы»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подверг критике тех, кто с воодушевлением воспринял информацию об уходе Луиса Энрике из «Барселоны». По словам французского специалиста, он не готов последовать примеру своего коллеги и покинуть лондонский клуб.

«Две недели назад все называли Энрике идиотом и говорили, что он должен уйти. Именно поэтому он принял решение покинуть «Барселону». Сегодня же он является героем. Вот такой итог тренерской работы, в котором заложена вся сущность этого процесса.

Устал ли я так же, как и Энрике? Я в порядке. Чувствую себя сильным и мотивированным. Готов отдать «Арсеналу» все свои силы», – заявил Венгер.