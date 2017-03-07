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    Болельщики «Арсенала» устроили акцию против Венгера накануне матча с «Баварией»

    Болельщиков «Арсенала» не устраивает работа главного тренера Арсена Венгера.

    Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» поклонники «канониров» собрались около стадиона «Эмирейтс», держа в руках плакаты с призывом прекратить сотрудничество с французским специалистом по окончании срока контракта, истекающего этим летом.

    Помимо этого, фанаты красно-белых скандировали фразу: «Венгер, мы хотим, чтобы ты ушел!»

    Поединок между «Арсеналом» и «Баварией» начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Напомним, что в первом матче лондонская команда была разгромлена в Мюнхене (1:5).

    Источник: Twitter

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    07.03.2017 22:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 марта 2017, 08:11

      Не поддерживаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 8 марта 2017, 00:35

      Венгера ещё лет 5 назад, нужно было менять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 8 марта 2017, 00:26

      Конец легенды

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 марта 2017, 00:02

      пора венгеру менять команду

      0
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