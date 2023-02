Болельщики «Арсенала» устроили акцию против Венгера накануне матча с «Баварией»

Болельщиков «Арсенала» не устраивает работа главного тренера Арсена Венгера.

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» поклонники «канониров» собрались около стадиона «Эмирейтс», держа в руках плакаты с призывом прекратить сотрудничество с французским специалистом по окончании срока контракта, истекающего этим летом.

Помимо этого, фанаты красно-белых скандировали фразу: «Венгер, мы хотим, чтобы ты ушел!»

Поединок между «Арсеналом» и «Баварией» начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что в первом матче лондонская команда была разгромлена в Мюнхене (1:5).

VIDEO: «Arsene Wenger we want you to go» fans chant outside Emirates pic.twitter.com/Crq5dSeL4B