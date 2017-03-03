Обамеянг взял свои слова обратно относительно желания уйти из «Боруссии»

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг решил больше не говорить о желании покинуть Дортмунд.

«Несколько недель после моего интервью были для меня не самыми легкими. Но лучше я не буду больше говорить на эту тему.

Что же касается моего будущего, то в данный момент мне нечего сказать на этот счет. Я сосредоточился на своих нынешних задачах. Бундеслига для меня – один из сильнейших чемпионатов. Сейчас многие говорят об английской Премьер-лиге, однако нужно понять, что и Бундеслига очень сильна. Кроме того, стадионы в Германии всегда заполнены до отказа», – приводит слова Обамеянга DAZN.

Напомним, что в январе футболист дал интервью, в котором заявил о желании сменить клубную прописку в ближайшее время.