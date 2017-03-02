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    Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в других клубах и предпочитаю остаться «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о своем будущем, заявив, что намерен остаться в лондонском клубе и не планирует возглавлять «Барселону». Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона управляющий каталонской командой Луис Энрике покинет сине-гранатовых.

    «Работа в «Барселоне»? Мое предпочтение – остаться в «Арсенале», но я достаточно объективен, чтобы принять нужное для себя и клуба решение. За 20 лет работы в Лондоне у меня было много предложений. Но сейчас я не ищу работу в других командах, а сосредоточен, чтобы сделать «Арсенал» лучше», – сказал Венгер.

    Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Как отмечалось ранее, французский специалист отклонил предложение китайского клуба, который предлагал ему контракт с годовым окладом в 30 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.03.2017 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +592

      spaike 3 марта 2017, 01:14

      За последние 20 лет Венгер не сделал Арсенал лучше, а сейчас сделает? За время проведенное им на должности тренера Арсенал не смог стать более стабильной командой не то что сильнее (были сезоны когда состав канониров был намного сильнее чем сейчас).

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 марта 2017, 00:27

      За 20 лет Арсенал стал намного лучше.... проигрывать трофеи.

      0
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 2 марта 2017, 22:35

      * сделать арсенал лучше* ахахахахаха.

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 2 марта 2017, 21:45

      А мне было бы очень интересно на это посмотреть!!!)

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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 2 марта 2017, 21:09

      Прикольно было бы)) Удачи Венгер!

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