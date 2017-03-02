Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в других клубах и предпочитаю остаться «Арсенале»

За последние 20 лет Венгер не сделал Арсенал лучше, а сейчас сделает? За время проведенное им на должности тренера Арсенал не смог стать более стабильной командой не то что сильнее (были сезоны когда состав канониров был намного сильнее чем сейчас).
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о своем будущем, заявив, что намерен остаться в лондонском клубе и не планирует возглавлять «Барселону». Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона управляющий каталонской командой Луис Энрике покинет сине-гранатовых.
«Работа в «Барселоне»? Мое предпочтение – остаться в «Арсенале», но я достаточно объективен, чтобы принять нужное для себя и клуба решение. За 20 лет работы в Лондоне у меня было много предложений. Но сейчас я не ищу работу в других командах, а сосредоточен, чтобы сделать «Арсенал» лучше», – сказал Венгер.
Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Как отмечалось ранее, французский специалист отклонил предложение китайского клуба, который предлагал ему контракт с годовым окладом в 30 миллионов евро.