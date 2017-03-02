Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в других клубах и предпочитаю остаться «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о своем будущем, заявив, что намерен остаться в лондонском клубе и не планирует возглавлять «Барселону». Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона управляющий каталонской командой Луис Энрике покинет сине-гранатовых.

«Работа в «Барселоне»? Мое предпочтение – остаться в «Арсенале», но я достаточно объективен, чтобы принять нужное для себя и клуба решение. За 20 лет работы в Лондоне у меня было много предложений. Но сейчас я не ищу работу в других командах, а сосредоточен, чтобы сделать «Арсенал» лучше», – сказал Венгер.

Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Как отмечалось ранее, французский специалист отклонил предложение китайского клуба, который предлагал ему контракт с годовым окладом в 30 миллионов евро.