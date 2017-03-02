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  • Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в других клубах и предпочитаю остаться «Арсенале»

Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в других клубах и предпочитаю остаться «Арсенале»

2 марта 2017, 21:01
5

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о своем будущем, заявив, что намерен остаться в лондонском клубе и не планирует возглавлять «Барселону». Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона управляющий каталонской командой Луис Энрике покинет сине-гранатовых.

«Работа в «Барселоне»? Мое предпочтение – остаться в «Арсенале», но я достаточно объективен, чтобы принять нужное для себя и клуба решение. За 20 лет работы в Лондоне у меня было много предложений. Но сейчас я не ищу работу в других командах, а сосредоточен, чтобы сделать «Арсенал» лучше», – сказал Венгер.

Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Как отмечалось ранее, французский специалист отклонил предложение китайского клуба, который предлагал ему контракт с годовым окладом в 30 миллионов евро.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Барселона Венгер Арсен
Комментарии (5)
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BrezAndr
1488478197
Прикольно было бы)) Удачи Венгер!
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DEFENDER114
1488480353
А мне было бы очень интересно на это посмотреть!!!)
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Bogdan1906
1488483318
* сделать арсенал лучше* ахахахахаха.
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la verdad
1488490038
За 20 лет Арсенал стал намного лучше.... проигрывать трофеи.
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spaike
1488492894
За последние 20 лет Венгер не сделал Арсенал лучше, а сейчас сделает? За время проведенное им на должности тренера Арсенал не смог стать более стабильной командой не то что сильнее (были сезоны когда состав канониров был намного сильнее чем сейчас).
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