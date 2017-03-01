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    Кьеллини болеет за «Наполи» и «Рому», но только в Европе

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после матча с «Наполи» в полуфинале Кубка Италии признался, что разговоры о судействе его совсем не волнуют, а лишь отвлекают от футбола. Стоит отметить, что в этой встрече в ворота гостей были назначены два пенальти, которые успешно реализовал Дибала.

    «Я слышал эти разговоры о судействе, подобные беседам в баре. В воскресенье я смотрел матч «Интер» – «Рома», где победили гости, но лишь потому, что они были лучше в этой игре. Но после матча все равно пошли разговоры о судействе.

    Одно дело, когда об этом рассуждают болельщики, совсем другое – если за это берутся тренеры. Какое-то время до этого не доходило, но последние недели три эти разговоры идут нон-стопом. Я надеюсь, что все это не повлияет на «Наполи», так как хочу, чтобы они победили «Реал» в Лиге чемпионов.

    Я хочу, чтобы и у «Ромы» в Лиге Европы дела шли хорошо. Но только в Европе, поймите меня правильно», – сказал Кьеллини.

    Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Наполи» закончился со счетом 3:1.

    Источник: Football Italia

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    01.03.2017 06:56
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