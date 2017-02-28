Клюйверт: «В матче «Барселона» – «ПСЖ» будет нечто»

Спортивный директор французского «ПСЖ» Патрик Клюйверт предостерег общественность от ложных настроений перед ответным матчем парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Первый матч завершился крупной победой подопечных Унаи Эмери (4:0), но голландский функционер не спешит видеть свой клуб в следующей стадии.

«С первого взгляда может показаться, что мы создали такой задел, который не сулит нам никаких проблем. Мое чутье подсказывает, что ответная игра получится совсем другой. На каталонском стадионе будет нечто, и закончиться все может как угодно», – сказал экс-футболист «Барселоны» Le 10 Sport.

Ответный поединок между французской и испанской командами состоится 8 марта.