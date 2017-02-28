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Клюйверт: «В матче «Барселона» – «ПСЖ» будет нечто»

28 февраля 2017, 14:41
5

Спортивный директор французского «ПСЖ» Патрик Клюйверт предостерег общественность от ложных настроений перед ответным матчем парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Первый матч завершился крупной победой подопечных Унаи Эмери (4:0), но голландский функционер не спешит видеть свой клуб в следующей стадии.

«С первого взгляда может показаться, что мы создали такой задел, который не сулит нам никаких проблем. Мое чутье подсказывает, что ответная игра получится совсем другой. На каталонском стадионе будет нечто, и закончиться все может как угодно», – сказал экс-футболист «Барселоны» Le 10 Sport.

Ответный поединок между французской и испанской командами состоится 8 марта.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона ПСЖ
Комментарии (5)
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Хотел же ставить на ничью
1488283839
Отыграть 4 мяча, вряд ли.
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Luis Figo
1488288035
С такой игрой будет разгром на Кам Ноу (не хочется)! После игры все игроки будут ныть, мол судьи - суки... ))) А вот если забьют 2 мяча за 20 минут вот тогда будет нечто!!!
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Павел Буре
1488293349
Могу поспорить что ПСЖ выйграет на ноу камп!!!! Ну не в форме барса сейчас!!!! они и 10 км. не пробежали в матче с атлетиком!!! Они не бегут, а псж сейчас бежит, разнесут барсу в пух и прах!!!
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de bruyne
1488298597
Если защита по своему сыграет и наподение... псж похоронят... а если как последние матчи на своем же стадионе ждет тот же разгром...
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Superviser77
1488346140
Ничья будет....
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