Президент «Атлетико»: «Работаем над трансфером Месси»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о трансферных целях мадридского клуба.

«Мы работаем над трансфером Месси. Остальное нас не волнует», — сказал испанец в интервью Bein Sport.

Напомним, нападающий «Барселоны» забил победный гол в ворота мадридского клуба в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Ранее сообщалось об интересе к пятикратному обладателю «Золотого мяча» со стороны «Манчестер Сити».

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Месси составляет 120 миллионов евро.