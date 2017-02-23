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    Рамос: «Реал» проиграл «Валенсии» не по причине недонастроя»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос повел итог перенесенной встречи 16-го тура с «Валенсией» (1:2). Игрок считает, что исход поединка предопределили две оплошности, допущенные мадридцами в дебюте.

    «Причина поражения «Реала» лежит не в недонастрое команды. Игра вышла довольно интенсивной, в самом ее дебюте мы допустили две ошибки, предопределившие исход матча. Мы имели возможность продлить нашу серию, но при атаках нам приходилось нередко прибегать к риску, и «Валенсия» это использовала.

    В чемпионате Испании все как и раньше зависит лишь от нас. Нам необходимо остаться на вершине турнирной таблицы», – сказал Рамос.

    После 23-х туров сливочные возглавляют таблицу Примеры, опережая идущую следом «Барселону» на одно очко и имея одну игру в запасе.

    Источник: Marca

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    23.02.2017 02:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 февраля 2017, 03:38

      которую снова проиграют, ведь игра с Сельтой и в гостях! Вспомните как Сельта поимела Реал в Кубке Короля, причем два раза! )))

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