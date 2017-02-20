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    Гвардиола поддержал раскритикованного Венгера

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил со словами поддержки в адрес своего коллеги – наставника «Арсенала» Арсена Венгера. В последние несколько дней француз подвергся критике за результаты выступления команды.

    «То, как на протяжении последних десяти дней экс-футболисты, журналисты и прочие специалисты отзывались о Венгере –неприемлемо. Получается, что сейчас работу тренера никто не уважает.

    То, как обращались с Венгером – и есть настоящее неуважение. Но работа тренера заключается в том, чтобы принимать решения по своей команде, а вы можете говорить все, что хотите», – приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

    Напомним, что «Арсенал» потерпел три поражения в четырех последних матчах. Наиболее ярким провалом стал матч против «Баварии» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, который закончился в Мюнхене со счетом 1:5.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 февраля 2017, 14:08

      Пеп всегда хорошо относился к Венгеру, ведь и у самого сейчас не лучшие времена...

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