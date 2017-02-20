Гвардиола поддержал раскритикованного Венгера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил со словами поддержки в адрес своего коллеги – наставника «Арсенала» Арсена Венгера. В последние несколько дней француз подвергся критике за результаты выступления команды.

«То, как на протяжении последних десяти дней экс-футболисты, журналисты и прочие специалисты отзывались о Венгере –неприемлемо. Получается, что сейчас работу тренера никто не уважает.

То, как обращались с Венгером – и есть настоящее неуважение. Но работа тренера заключается в том, чтобы принимать решения по своей команде, а вы можете говорить все, что хотите», – приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

Напомним, что «Арсенал» потерпел три поражения в четырех последних матчах. Наиболее ярким провалом стал матч против «Баварии» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, который закончился в Мюнхене со счетом 1:5.