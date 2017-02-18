Гвардиола заявил, что больше никогда не возглавит «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что больше никогда не возглавит «Барселону». Ранее сообщалось, что 46-летнего специалиста вернуться в клуб просил Лионель Месси после того, как сине-гранатовые крупно уступили «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.

«Я больше никогда не хочу возвращаться в «Барселону» в качестве тренера. Мое время там прошло.

Месси в «Манчестер Сити»? Я уже говорил, что хочу, чтобы Лионель завершил свою карьеру в каталонском клубе», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза побеждала в Лиге чемпионов.