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    Гвардиола заявил, что больше никогда не возглавит «Барселону»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что больше никогда не возглавит «Барселону». Ранее сообщалось, что 46-летнего специалиста вернуться в клуб просил Лионель Месси после того, как сине-гранатовые крупно уступили «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.

    «Я больше никогда не хочу возвращаться в «Барселону» в качестве тренера. Мое время там прошло.

    Месси в «Манчестер Сити»? Я уже говорил, что хочу, чтобы Лионель завершил свою карьеру в каталонском клубе», – сказал Гвардиола.

    Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза побеждала в Лиге чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    18.02.2017 09:41
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +8

      500/\500 19 февраля 2017, 18:59

      жду - - - - - (минусы) от поклонников барса

      0
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      Рейтинг: +8

      500/\500 19 февраля 2017, 18:52

      правильно сказал:гном почти старичок,неймарчик играет на публику суаресу перед матчем обязательно надет намордник,пике пездабол, Туран не хочет брит борода а ПЕП их не умеет перевоспитать

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      Рейтинг: +8

      500/\500 19 февраля 2017, 18:46

      ого

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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 18 февраля 2017, 13:21

      в Барсу он пришел, когда состав был укомплектован, в Баварии тоже самое, в МС он ничего не добьется, а в Барсу возвращаться там надо весь состав заново наигрывать, а Пеп этого не умеет)

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      Рейтинг: +32

      oreshko 18 февраля 2017, 12:55

      Правильно. Чтобы не получилось, как у Моуриньо с Челси.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 февраля 2017, 12:36

      хитрый Пеп все правильно рассчитал там уже нет Хави и Иньеста сходит, а скоро сойдет и Месси, ведь не секрет что именно им Гвардиола обязан своими тренерскими успехами, как показывает время в других командах он ничего не выиграл

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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 18 февраля 2017, 11:43

      Если честно я его понимаю. В барсе он добился всего, и сказать честно выстроил самый сильный клуб в мире!!! Взял все что только мог. И его все стали ассоциировать только с барсой типа в другом клубе он не сможет. Амбиции захлестнули, захотелось всем доказать и самому себе тоже. Его видимо задело, он задумался: А на столько ли я крутой тренер??? Вот и начал ходить по другим клубам доказывая всему миру, что он один из лучших спецов на планете. Тут вряд ли кто то станет спорить. Но честно говоря, что-то в Англии ему тяжеловато.... не привык. А так за АПЛ сейчас наблюдать одно удовольствие!!! Давно такого накала не было. Когда одна победа решает все, а любая ничья или поражение выкидывает из еврокубков!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 18 февраля 2017, 11:33

      Для меня великий тренер-это Раньери.Победа в АПЛ с Лестером,вот это успех.Гвардиола все показал в Баварии и сейчас в МС.

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > джон базелон 18 февраля 2017, 13:03

      Великий за 1 победу? Мне казалось тут нужно проявить стабильность.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Platon Faustov 18 февраля 2017, 21:01

      Еще раз повторюсь,посмотри на результаты Гвардиолы после Барселоны и ни о какой стабильности у тебя вопросов не возникнет.

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 февраля 2017, 11:27

      Как ни печально, но похоже это действительно пройденный этап...

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 февраля 2017, 11:21

      Он тихо пришел.... за 4 года он выиграл столько что данный момент тренера за свою карьеру не завоевали... и ушел красиво... прощание на комп нове с ним не забыть... игра в пас... 7 игроков основы испание... про замену не говорю...

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