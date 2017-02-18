Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола заявил, что больше никогда не возглавит «Барселону»

Гвардиола заявил, что больше никогда не возглавит «Барселону»

18 февраля 2017, 09:41
21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что больше никогда не возглавит «Барселону». Ранее сообщалось, что 46-летнего специалиста вернуться в клуб просил Лионель Месси после того, как сине-гранатовые крупно уступили «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.

«Я больше никогда не хочу возвращаться в «Барселону» в качестве тренера. Мое время там прошло.

Месси в «Манчестер Сити»? Я уже говорил, что хочу, чтобы Лионель завершил свою карьеру в каталонском клубе», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза побеждала в Лиге чемпионов.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Гвардиола Хосеп
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Otabek bro
1487401644
Гвардиола станет великим тренером если потащит в национальное или европейское чемпионство таких клубов как Вестхем/Бетис/Тулуза/Аугсбург/Сампдория
Ответить
Pro100Kid
1487404720
"Никогда не говори никогда".
Ответить
джон базелон
1487406827
Для меня великий тренер-это Раньери.Победа в АПЛ с Лестером,вот это успех.Гвардиола все показал в Баварии и сейчас в МС.
Ответить
Armagiddon
1487407439
Если честно я его понимаю. В барсе он добился всего, и сказать честно выстроил самый сильный клуб в мире!!! Взял все что только мог. И его все стали ассоциировать только с барсой типа в другом клубе он не сможет. Амбиции захлестнули, захотелось всем доказать и самому себе тоже. Его видимо задело, он задумался: А на столько ли я крутой тренер??? Вот и начал ходить по другим клубам доказывая всему миру, что он один из лучших спецов на планете. Тут вряд ли кто то станет спорить. Но честно говоря, что-то в Англии ему тяжеловато.... не привык. А так за АПЛ сейчас наблюдать одно удовольствие!!! Давно такого накала не было. Когда одна победа решает все, а любая ничья или поражение выкидывает из еврокубков!!!
Ответить
Garrincha58
1487410578
хитрый Пеп все правильно рассчитал там уже нет Хави и Иньеста сходит, а скоро сойдет и Месси, ведь не секрет что именно им Гвардиола обязан своими тренерскими успехами, как показывает время в других командах он ничего не выиграл
Ответить
oreshko
1487411729
Правильно. Чтобы не получилось, как у Моуриньо с Челси.
Ответить
Тони Монтана
1487413309
в Барсу он пришел, когда состав был укомплектован, в Баварии тоже самое, в МС он ничего не добьется, а в Барсу возвращаться там надо весь состав заново наигрывать, а Пеп этого не умеет)
Ответить
500/\500
1487519188
ого
Ответить
500/\500
1487519572
правильно сказал:гном почти старичок,неймарчик играет на публику суаресу перед матчем обязательно надет намордник,пике пездабол, Туран не хочет брит борода а ПЕП их не умеет перевоспитать
Ответить
500/\500
1487519958
жду - - - - - (минусы) от поклонников барса
Ответить
Главные новости
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
2
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
11
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
16
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Все новости
Все новости
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
1
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+