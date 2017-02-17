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    Неймар навестил Жезуса в больнице

    Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар навестил в больнице своего соотечественника Габриэля Жезуса, выступающего в рядах «Манчестер Сити».

    Напомним, Жезус получил травму в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», после чего перенес операцию в одной из клиник Барселоны, которую рекомендовал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    Сообщается, что на восстановление Жезусу понадобится до трех месяцев.

    Источник: Twitter

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    17.02.2017 21:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 февраля 2017, 18:31

      Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 17 февраля 2017, 23:08

      Хорошая парочка...может мы наконец после зубастика увидим настоящего центр форварда в сб. Бразилии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 17 февраля 2017, 21:27

      вот кого надо было покупать еще летом в Барселону

      0
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