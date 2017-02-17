Неймар навестил Жезуса в больнице

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар навестил в больнице своего соотечественника Габриэля Жезуса, выступающего в рядах «Манчестер Сити».
Напомним, Жезус получил травму в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», после чего перенес операцию в одной из клиник Барселоны, которую рекомендовал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Сообщается, что на восстановление Жезусу понадобится до трех месяцев.
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Источник: Twitter