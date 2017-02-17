Неймар навестил Жезуса в больнице

Молодец!
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар навестил в больнице своего соотечественника Габриэля Жезуса, выступающего в рядах «Манчестер Сити».
Напомним, Жезус получил травму в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», после чего перенес операцию в одной из клиник Барселоны, которую рекомендовал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Сообщается, что на восстановление Жезусу понадобится до трех месяцев.
Bom ver que você está bem molecão ... já já volta voando ! Tamo junto fiote @gabrieljesus33 pic.twitter.com/FLvHqfl8x5— Neymar Jr (@neymarjr) 17 февраля 2017 г.