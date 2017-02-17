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    «Ростов» и «Краснодар» поднялись в рейтинге УЕФА

    В четверг завершились матчи первого раунда 1/16 финала Лиги Европы, в которых принимали участие российские команды. «Ростов» и «Краснодар» благодаря своим победам смогли подняться в рейтинге УЕФА. Ростовчане сменили сотое место на 93-е. Кубанский клуб поднялся с 69-й строчки на 65-ю. «Зениту» удалось сохранить 18-ю позицию.

    Рейтинг УЕФА

    1. «Реал» (Испания) – 162,771

    2. «Бавария» (Германия) – 151,413

    3. «Барселона» (Испания) – 146,771

    4. «Атлетико» (Испания) – 131,771

    5. «Ювентус» (Италия) – 126,133

    6. «ПСЖ» (Франция) – 125,733

    7. «Боруссия» Д (Германия) – 121,413

    8. «Бенфика» (Португалия) – 111,866

    9. «Севилья» (Испания) – 109,771

    10. «Челси» (Англия) – 105,535...

    18. «Зенит» (Россия) – 84,906...

    44. «Рубин» (Россия) – 43,906...

    49. ЦСКА (Россия) – 39,406...

    65. «Краснодар» (Россия) – 30,906

    66. «Анжи» (Россия) – 30,906

    76. «Динамо» (Россия) – 27,406…

    93. «Ростов» (Россия) – 21,406...

    97. «Локомотив» (Россия) – 20,406...

    104. «Спартак» (Россия) – 18,406...

    127. «Кубань» (Россия) – 14,906...

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 11:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1168

      Argon 18 февраля 2017, 01:13

      Анжи, Динамо и Кубань как вообще попали в список?

      0
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      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Argon 18 февраля 2017, 15:51

      Анжи когда были богатыми играли в евро-кубках. Динамо из группы Лиги Европы выходило, да и до этого играло, только вот вылетели от шотландцев вроде. Кубань может за второе место в Кубке России в Европу попали.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 февраля 2017, 17:33

      Как рубин так высоко оказался

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > alex kidn 18 февраля 2017, 07:42

      наверное за победу над барселоной

      0
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      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > alex kidn 18 февраля 2017, 15:55

      Логично. Два чемпионских титула - 2 автоматических участия в Лиге чемпионов, плюс и в Лигу Европы они пробивались, вон вместе с Краснодаром играли в Лиге Европы. Да и статистика у них по общей сумме лучше чем у ЦСКА в евро-кубках (не считая сезона ЦСКА 1/4 Лиги Чемпионов что никто не ожидал).

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 17 февраля 2017, 16:25

      молорики - порадовали !!! а немытые - они и в африке -бомжи

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 февраля 2017, 14:45

      Пищевики во вторую сотню упали.Почтальоны АЕКа их вышвырнули туда.

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 февраля 2017, 14:02

      молодцы

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 февраля 2017, 13:16

      Ждём возвращения Рубина, а то столько времени прошло, а всем остальным нашим до него далеко, кроме понятно кого. Такими темпами Краснодар скоро догонит и перегонит ЦСКА. А Ростов хотя бы укрепился в сотне, давно их не было в еврокубках, если Росстельмаш в них вообще когда-то был.

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 17 февраля 2017, 12:42

      прочитал в инете:
      Чтобы занять шестую строчку, России надо было набрать четыре очка. Столько и набрали. По два очка принесли «Краснодар» и «Ростов». Общий счет – 5:0! И только «Зенит» вернул в реальность: все в порядке с нашим футболом. Выиграй все трое, было бы ненормально, аномально и тревожно
      ------------------------- красиво сказано всё в точку!
      а зенит это позор всего российского футбола с такими деньгами! какой год уже позорит страну!

      3
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      Рейтинг: +120

      agil 17 февраля 2017, 12:41

      может в ответке у зенита самолюбие заиграет!!!

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 17 февраля 2017, 12:29

      чо мне рейтинг столетний . я вчера всё видел.

      2
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      Рейтинг: +176

      gencha19 17 февраля 2017, 12:21

      Андерлехт показал где твоё место вонючка сраная

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