«Ростов» и «Краснодар» поднялись в рейтинге УЕФА

В четверг завершились матчи первого раунда 1/16 финала Лиги Европы, в которых принимали участие российские команды. «Ростов» и «Краснодар» благодаря своим победам смогли подняться в рейтинге УЕФА. Ростовчане сменили сотое место на 93-е. Кубанский клуб поднялся с 69-й строчки на 65-ю. «Зениту» удалось сохранить 18-ю позицию.

Рейтинг УЕФА

1. «Реал» (Испания) – 162,771

2. «Бавария» (Германия) – 151,413

3. «Барселона» (Испания) – 146,771

4. «Атлетико» (Испания) – 131,771

5. «Ювентус» (Италия) – 126,133

6. «ПСЖ» (Франция) – 125,733

7. «Боруссия» Д (Германия) – 121,413

8. «Бенфика» (Португалия) – 111,866

9. «Севилья» (Испания) – 109,771

10. «Челси» (Англия) – 105,535...

18. «Зенит» (Россия) – 84,906...

44. «Рубин» (Россия) – 43,906...

49. ЦСКА (Россия) – 39,406...

65. «Краснодар» (Россия) – 30,906

66. «Анжи» (Россия) – 30,906

76. «Динамо» (Россия) – 27,406…

93. «Ростов» (Россия) – 21,406...

97. «Локомотив» (Россия) – 20,406...

104. «Спартак» (Россия) – 18,406...

127. «Кубань» (Россия) – 14,906...