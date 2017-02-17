«Ростов» и «Краснодар» поднялись в рейтинге УЕФА

В четверг завершились матчи первого раунда 1/16 финала Лиги Европы, в которых принимали участие российские команды. «Ростов» и «Краснодар» благодаря своим победам смогли подняться в рейтинге УЕФА. Ростовчане сменили сотое место на 93-е. Кубанский клуб поднялся с 69-й строчки на 65-ю. «Зениту» удалось сохранить 18-ю позицию.
Рейтинг УЕФА
1. «Реал» (Испания) – 162,771
2. «Бавария» (Германия) – 151,413
3. «Барселона» (Испания) – 146,771
4. «Атлетико» (Испания) – 131,771
5. «Ювентус» (Италия) – 126,133
6. «ПСЖ» (Франция) – 125,733
7. «Боруссия» Д (Германия) – 121,413
8. «Бенфика» (Португалия) – 111,866
9. «Севилья» (Испания) – 109,771
10. «Челси» (Англия) – 105,535...
18. «Зенит» (Россия) – 84,906...
44. «Рубин» (Россия) – 43,906...
49. ЦСКА (Россия) – 39,406...
65. «Краснодар» (Россия) – 30,906
66. «Анжи» (Россия) – 30,906
76. «Динамо» (Россия) – 27,406…
93. «Ростов» (Россия) – 21,406...
97. «Локомотив» (Россия) – 20,406...
104. «Спартак» (Россия) – 18,406...
127. «Кубань» (Россия) – 14,906...