Экс-президент «Валенсии» рассказал о неудачной попытке подкупить российского арбитра в 1996 году

Бывший президент «Валенсии» Пако Роч признался, что практиковал финансовое стимулирование футбольных судей.

В 1996 году он безуспешно пытался подкупить российского арбитра Николая Левникова.

«Я хотел сделать это через агента из Мадрида, карлика по фамилии Торкаль, который обманул меня...

Это было в матче с мюнхенской «Баварией» [в Кубке УЕФА]. Торкаль пришел и сказал мне: «Пако, ваш судья – сукин сын, он русский, но мы с ним близкие друзья, так что все схвачено, ты должен дать мне три миллиона [песет]...»

Я сказал ему [Торкалю], что передам деньги после игры. Но он ответил, что это нужно сделать заранее.

Я отдал ему три миллиона, судья вышел и через 5 минут после начала матча назначил пенальти в ворота «Валенсии», который отразил Субисаррета.

В итоге, кажется, мы проиграли тот ответный матч, но прошли дальше, но посмотрите, что он сделал со мной. Сукин сын. С этими подкупами полный бардак», – сказал Роч.