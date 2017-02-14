Месси, Неймар и Суарес – в атаке «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

«Барселона» и «ПСЖ» объявили стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«ПСЖ»: Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти, Рабьо, Матюиди, Ди Мария, Дракслер, Кавани.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Иньеста, Андре Гомеш, Месси, Л. Суарес, Неймар.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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