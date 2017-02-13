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    Дортмундская «Боруссия» не станет обжаловать закрытие трибуны домашнего стадиона

    Дортмундская «Боруссия» отказалась от обжалования наказания Немецкого футбольного союза, согласно которому Южная трибуна домашнего стадиона «шмелей» была закрыта на одну игру. Из-за этого решения поединок 21-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга», который пройдет в субботу, 18 февраля, не смогут посетить 25 тысяч болельщиков черно-желтых. Кроме прочего, на клуб наложен штраф в размере 100 тысяч евро.

    Напомним, следствием наказания «Боруссии» стало чрезмерно агрессивное поведение фанатов на встрече 19-го тура с «РБ Лейпциг» (1:0). Тогда в результате нападения со стороны поклонников дортмундской команды пострадали 10 человек.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    13.02.2017 17:19
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