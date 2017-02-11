Моуринью не хочет обсуждать возможный переход Де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что «Реал» хочет приобрести этим летом за 65 миллионов евро голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа.

«Не хочу обсуждать различные гипотезы. Главное то, что Де Хеа является моим игроком. Я доволен его игрой. Знаю, что и он доволен мной. Больше мне сказать нечего», – заявил Моуринью.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Де Хеа провел 24 матча, в которых пропустил 21 гол. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.