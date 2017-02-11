Клопп допускает, что «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся игры АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не верит в чемпионство своей команды в нынешнем сезоне АПЛ. Немецкий специалист подчеркнул, что его команда будет бороться за вторую строчку в турнирной таблице.

«Я тот, кто за все отвечает. Но я не сижу дома, критикуя себя, и не купаюсь в жалости к самому себе.

Мы должны признать, что в этом сезоне мы не сможем стать чемпионами. Но у нас есть другие цели. Мы должны побороться за второе место. Мы должны выиграть оставшиеся 14 матчей. Я знаю, что это возможно. И мои игроки это тоже знают», – сообщил Клопп.

Напомним, что после 24-х туров АПЛ «Ливерпуль» располагается на пятой позиции, отставая от второй строчки лишь на четыре очка.