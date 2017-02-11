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    Клопп допускает, что «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся игры АПЛ

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не верит в чемпионство своей команды в нынешнем сезоне АПЛ. Немецкий специалист подчеркнул, что его команда будет бороться за вторую строчку в турнирной таблице.

    «Я тот, кто за все отвечает. Но я не сижу дома, критикуя себя, и не купаюсь в жалости к самому себе.

    Мы должны признать, что в этом сезоне мы не сможем стать чемпионами. Но у нас есть другие цели. Мы должны побороться за второе место. Мы должны выиграть оставшиеся 14 матчей. Я знаю, что это возможно. И мои игроки это тоже знают», – сообщил Клопп.

    Напомним, что после 24-х туров АПЛ «Ливерпуль» располагается на пятой позиции, отставая от второй строчки лишь на четыре очка.

    Источник: Liverpool Echo

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    11.02.2017 13:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 февраля 2017, 15:38

      Говорить - это одно, а поставил бы Клопп свою месячную зарплату на этот экспресс из 14 матчей?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 11 февраля 2017, 15:02

      давайте, натяните сегодня петушков.

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      Рейтинг: +172

      Александр 13 11 февраля 2017, 13:16

      С трудом в это верится

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Александр 13 11 февраля 2017, 13:40

      А Я ВОООБЩЕ НЕ ВЕРЮЮЮЮЮЮЮ!!!

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