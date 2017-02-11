Райт: «Венгер сказал, что его время в «Арсенале» подходит к концу»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт, выступавший за команду с 1991 по 1998 год, рассказал о своей встрече с главным тренером клуба Арсеном Венгером. Райт отметил, что скоро Венгер покинет свой пост.

«Вчера мы общались с Венгером несколько часов. У меня сложилось впечатление, что он выглядит измотанным. Он сказал, что его время в «Арсенале» подходит к концу. Ничего подобного от этого тренера я никогда не слышал. Сейчас я могу ответить, что Венгер уйдет из «Арсенала» в конце сезона», – рассказал Райт.

Напомним, Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Под его руководством клуб трижды выигрывал чемпионский титул. В нынешнем сезоне «Арсенал» пока занимает четвертое место. Ранее сообщалось, что основным кандидатом на роль сменщика Венгера является Томас Тухель.