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    Райт: «Венгер сказал, что его время в «Арсенале» подходит к концу»

    Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт, выступавший за команду с 1991 по 1998 год, рассказал о своей встрече с главным тренером клуба Арсеном Венгером. Райт отметил, что скоро Венгер покинет свой пост.

    «Вчера мы общались с Венгером несколько часов. У меня сложилось впечатление, что он выглядит измотанным. Он сказал, что его время в «Арсенале» подходит к концу. Ничего подобного от этого тренера я никогда не слышал. Сейчас я могу ответить, что Венгер уйдет из «Арсенала» в конце сезона», – рассказал Райт.

    Напомним, Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Под его руководством клуб трижды выигрывал чемпионский титул. В нынешнем сезоне «Арсенал» пока занимает четвертое место. Ранее сообщалось, что основным кандидатом на роль сменщика Венгера является Томас Тухель.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.02.2017 00:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 11 февраля 2017, 13:47

      Пора, пора на покой, Арсен. Спасибо за все, но надо всегда уметь вовремя уйти. Ты и так уже немного затянул с этим. Команда уже находится в явной стагнации. Нужны перемены.

      0
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      Рейтинг: +32

      oreshko 11 февраля 2017, 11:49

      Ситуация получится аналогично с Фергюсоном.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 февраля 2017, 06:47

      Это будет катастрофа для команды,лучше бы остался

      -2
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      Рейтинг: +45

      Comentarios 11 февраля 2017, 02:36

      А что если Арсеналу попробовать Беркампа в качестве тренера. Долго там играл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 февраля 2017, 00:43

      Арсений до 80 не дотянет

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 11 февраля 2017, 00:35

      Если это так то очень жаль.

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 февраля 2017, 00:14

      Что-то не верится, хотя все может быть... У меня Арсенал только с Венгером ассоциируется.

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