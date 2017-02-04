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    Венгер признался, что хотел подписать Канте

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча 24-го тура АПЛ против «Челси» сообщил, что хотел приобрести полузащитника Н'Голо Канте в свою команду.

    «Я хотел подписать его еще тогда, когда он играл во Франции, а также во времена его выступлений за «Лестер Сити».

    Очевидно, что он оказывает большое влияние на игру «Челси». Это не совпадение, что «Челси», как и «Лестер» в прошлом сезоне, лидирует в турнирной таблице», – заявил Венгер.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Канте провел 22 матча, в которых забил один гол.

    Источник: Skysports

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    04.02.2017 06:27
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