Венгер признался, что хотел подписать Канте

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча 24-го тура АПЛ против «Челси» сообщил, что хотел приобрести полузащитника Н'Голо Канте в свою команду.

«Я хотел подписать его еще тогда, когда он играл во Франции, а также во времена его выступлений за «Лестер Сити».

Очевидно, что он оказывает большое влияние на игру «Челси». Это не совпадение, что «Челси», как и «Лестер» в прошлом сезоне, лидирует в турнирной таблице», – заявил Венгер.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Канте провел 22 матча, в которых забил один гол.