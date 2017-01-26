Роналду – единственный игрок Примеры, который забивал со штрафных ударов в трех турнирах

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился забитым мячом со штрафного удара в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты» (2:2).

Таким образом, 31-летний португалец стал единственным игроком чемпионата Испании, которому удавалось поразить ворота соперника со штрафных ударов в трех разных турнирах. Ранее он делал это в матчах Примеры и Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в чемпионате Испании 14 матчей, записав в них на свой счет 12 голов и одну голевую передачу.