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    Роналду – единственный игрок Примеры, который забивал со штрафных ударов в трех турнирах

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился забитым мячом со штрафного удара в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании против «Сельты» (2:2).

    Таким образом, 31-летний португалец стал единственным игроком чемпионата Испании, которому удавалось поразить ворота соперника со штрафных ударов в трех разных турнирах. Ранее он делал это в матчах Примеры и Лиги чемпионов.

    В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в чемпионате Испании 14 матчей, записав в них на свой счет 12 голов и одну голевую передачу.

    Источник: Opta

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    26.01.2017 01:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 27 января 2017, 01:36

      хлоп!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 26 января 2017, 12:35

      БРАВО!!!

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 26 января 2017, 01:50

      Молодец

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