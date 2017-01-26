Чемпионшип. «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Лидса»

В матче 28-го тура Чемпионшипа «Лидс» в родных стенах одержал победу над «Ноттингем Форест», дважды поразив ворота соперника во втором тайме – 2:0. В составе хозяев голами отметились Крис Вуд и Сулейман Дукара.

Благодаря этой победе «Лидс» набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. В активе «Ноттингем Форест» – 30 баллов и 19-я позиция.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур

Лидс – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 55; 2:0 – Дукара, 74.

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