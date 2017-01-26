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    Чемпионшип. «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Лидса»

    В матче 28-го тура Чемпионшипа «Лидс» в родных стенах одержал победу над «Ноттингем Форест», дважды поразив ворота соперника во втором тайме – 2:0. В составе хозяев голами отметились Крис Вуд и Сулейман Дукара.

    Благодаря этой победе «Лидс» набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. В активе «Ноттингем Форест» – 30 баллов и 19-я позиция.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур

    Лидс – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 55; 2:0 – Дукара, 74.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2017 00:36
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Possible 26 января 2017, 09:24

      Увидеть бы снова эти обе команды в Премьер лиге

      -1
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