Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кальехон: «Рад, что «Наполи» прошел в полуфинал»

    Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон остался доволен выходом своей команды в полуфинальную стадию Кубка Италии. За выход в финал неаполитанцы поспорят с победителем матча «Милан» – «Ювентус», который состоится в среду, 25 января.

    «Фиорентина» играет в красивый футбол, но мы серьезно подошли к этой встрече. Рад, что мы прошли в следующий раунд. «Милан» или «Ювентус»? Для нас нет никакой разницы», – заявил Кальехон после финального свистка.

    Матча 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2017 07:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 25 января 2017, 08:55

      да хороший матч будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11