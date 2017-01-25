Кальехон: «Рад, что «Наполи» прошел в полуфинал»

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон остался доволен выходом своей команды в полуфинальную стадию Кубка Италии. За выход в финал неаполитанцы поспорят с победителем матча «Милан» – «Ювентус», который состоится в среду, 25 января.

«Фиорентина» играет в красивый футбол, но мы серьезно подошли к этой встрече. Рад, что мы прошли в следующий раунд. «Милан» или «Ювентус»? Для нас нет никакой разницы», – заявил Кальехон после финального свистка.

Матча 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:0.