Венгер может получить дисквалификацию на три матча

Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Дисквалификация составит от трех матчей. Она может случиться из-за неподобающего поведения специалиста в ходе встречи с «Бернли», которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. Тренеру также может быть запрещено присутствовать не только на скамейке запасных, но и на стадионе вообще.

Напомним, ранее стало известно об обвинениях, выдвинутых со стороны ФА.