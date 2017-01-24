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    Венгер может получить дисквалификацию на три матча

    Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Дисквалификация составит от трех матчей. Она может случиться из-за неподобающего поведения специалиста в ходе встречи с «Бернли», которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. Тренеру также может быть запрещено присутствовать не только на скамейке запасных, но и на стадионе вообще.

    Напомним, ранее стало известно об обвинениях, выдвинутых со стороны ФА.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.01.2017 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 24 января 2017, 15:25

      судей своих пусть дисквалифицируют тупорылых. Не назначить пеналь на мустафи, дать спорную прямую красную, а потом в ситуации, в которой не дал пеналь на мустафи, точно в такой же ситуации дает пеналь на последней минуте в ворота арсенала, и что они ожидают, похвалы? дауны блядь. В матче МС и шпор, вместо того, чтобы дать пеналь в ворота Тоттенхэма и прасную защитнику, ничего не делает, и в ответной атаке МС получает гол в свои ворота. Грубейшая ошибка судьи, смело можно сказать, что забрал победу у МС, и ниче, никого что-то не дисквалифицируют. Говнюшник сплошной, а не ФА

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