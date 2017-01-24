Венгер может получить дисквалификацию на три матча

судей своих пусть дисквалифицируют тупорылых. Не назначить пеналь на мустафи, дать спорную прямую красную, а потом в ситуации, в которой не дал пеналь на мустафи, точно в такой же ситуации дает пеналь на последней минуте в ворота арсенала, и что они ожидают, похвалы? дауны блядь. В матче МС и шпор, вместо того, чтобы дать пеналь в ворота Тоттенхэма и прасную защитнику, ничего не делает, и в ответной атаке МС получает гол в свои ворота. Грубейшая ошибка судьи, смело можно сказать, что забрал победу у МС, и ниче, никого что-то не дисквалифицируют. Говнюшник сплошной, а не ФА
Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Дисквалификация составит от трех матчей. Она может случиться из-за неподобающего поведения специалиста в ходе встречи с «Бернли», которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. Тренеру также может быть запрещено присутствовать не только на скамейке запасных, но и на стадионе вообще.
Напомним, ранее стало известно об обвинениях, выдвинутых со стороны ФА.