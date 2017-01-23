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    Моуринью не в курсе планов Руни по переезду в Китай

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном переезде в Китай нападающего команды Уэйна Руни. Ранее сообщалось, что капитану манкунианцев предлагают контракт с годовой зарплатой 60 миллионов фунтов.

    «Думаю, он завершит свою карьеру так, как захочет. Не люблю критиковать игроков, которые решили отправиться в Китай. Это их жизнь, это их карьера. Там предлагают огромные деньги. Честно говоря, в случае Уэйна, я понятия не имею его планов по Китаю, потому что он никогда не упоминал об этом», – заявил Моуринью.

    В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал пять результативных передач. Ранее форвард забил свой 250-й мяч за команду и стал лучшим бомбардиром клуба в истории.

    Источник: Tribalfootball

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    23.01.2017 07:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 января 2017, 12:13

      Жаль,если уедет...

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 23 января 2017, 09:21

      В историю клуба и сборной вписался, теперь можно и подзаработать, хотя и грустно будет если уедет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 января 2017, 09:04

      Это намек?

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 января 2017, 08:17

      Руни крут!

      -1
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