Моуринью не в курсе планов Руни по переезду в Китай

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном переезде в Китай нападающего команды Уэйна Руни. Ранее сообщалось, что капитану манкунианцев предлагают контракт с годовой зарплатой 60 миллионов фунтов.

«Думаю, он завершит свою карьеру так, как захочет. Не люблю критиковать игроков, которые решили отправиться в Китай. Это их жизнь, это их карьера. Там предлагают огромные деньги. Честно говоря, в случае Уэйна, я понятия не имею его планов по Китаю, потому что он никогда не упоминал об этом», – заявил Моуринью.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал пять результативных передач. Ранее форвард забил свой 250-й мяч за команду и стал лучшим бомбардиром клуба в истории.