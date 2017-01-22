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    Дин в первом матче после понижения в Чемпионшип назначил пенальти за игру рукой вне штрафной

    Арбитр Майк Дин допустил грубую ошибку в матче 27-го Чемпионшипа между «Барнсли» и «Лидсом» (3:2). Рефери поставил пенальти после игры рукой защитника хозяев вне штрафной площади.

    Примечательно, что инцидент состоялся в первом же матче Дина после понижения в классе. Главной причиной такого решения считается неудовлетворительное судейство в матче между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги (0:2).

    Источник: Twitter

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    22.01.2017 01:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 22 января 2017, 08:59

      Ещё ниже дивизионом отправят что ли.

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      Рейтинг: +32

      oreshko 22 января 2017, 02:58

      Просто переволновался. Адаптируется.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 22 января 2017, 02:42

      теперь можно забыть о судейской карьере )

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