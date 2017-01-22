Дин в первом матче после понижения в Чемпионшип назначил пенальти за игру рукой вне штрафной

Арбитр Майк Дин допустил грубую ошибку в матче 27-го Чемпионшипа между «Барнсли» и «Лидсом» (3:2). Рефери поставил пенальти после игры рукой защитника хозяев вне штрафной площади.

Примечательно, что инцидент состоялся в первом же матче Дина после понижения в классе. Главной причиной такого решения считается неудовлетворительное судейство в матче между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги (0:2).