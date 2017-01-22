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  • Дин в первом матче после понижения в Чемпионшип назначил пенальти за игру рукой вне штрафной

Дин в первом матче после понижения в Чемпионшип назначил пенальти за игру рукой вне штрафной

22 января 2017, 01:50
3

Арбитр Майк Дин допустил грубую ошибку в матче 27-го Чемпионшипа между «Барнсли» и «Лидсом» (3:2). Рефери поставил пенальти после игры рукой защитника хозяев вне штрафной площади.

Примечательно, что инцидент состоялся в первом же матче Дина после понижения в классе. Главной причиной такого решения считается неудовлетворительное судейство в матче между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги (0:2).

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Источник: Twitter
Англия. Чемпионшип
Комментарии (3)
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Max Urbanov
1485042169
теперь можно забыть о судейской карьере )
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oreshko
1485043137
Просто переволновался. Адаптируется.
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Alek7183
1485064775
Ещё ниже дивизионом отправят что ли.
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