Бундеслига. «РБ Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»

В матче 17-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» у себя дома не оставил шансов «Айнтрахту», в ворота которого отправил три безответных гола – 3:0. Отметим, что почти всю игру хозяева провели в большинстве после удаления Лукаша Градецки на третьей минуте.

Благодаря этой победе «РБ Лейпциг» набрал 39 очков, однако остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на три пункта. В активе «Айнтрахта» – шестое место и 29 баллов.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Комппер, 6; 2:0 – Вернер, 45; 3:0 – Хальстенберг, 67.

Удаление: нет – Градецки, 3.

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