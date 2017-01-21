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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»

    В матче 17-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» у себя дома не оставил шансов «Айнтрахту», в ворота которого отправил три безответных гола – 3:0. Отметим, что почти всю игру хозяева провели в большинстве после удаления Лукаша Градецки на третьей минуте.

    Благодаря этой победе «РБ Лейпциг» набрал 39 очков, однако остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на три пункта. В активе «Айнтрахта» – шестое место и 29 баллов.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    РБ Лейпциг – Айнтрахт – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Комппер, 6; 2:0 – Вернер, 45; 3:0 – Хальстенберг, 67.

    Удаление: нет – Градецки, 3.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 22:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 января 2017, 01:00

      Что творят мои дорогие ГДРовцы !!! Жаль .что на следующий сезон команду растащат...

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 января 2017, 00:39

      Вперед к победе!!!

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 22 января 2017, 00:20

      взяли свои очки

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 января 2017, 00:16

      Вообще не показатель

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 22 января 2017, 00:11

      АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом», ведя в два мяча

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 января 2017, 23:14

      Лейпциг получил очередной микро шанс на чемпионство

      0
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