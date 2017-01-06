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    Коста опасается дисквалификации за оценку работы судей в Англии

    Нападающий «Челси» Диего Коста не стал комментировать судейство в английском футболе, сославшись на боязнь дисквалификации.

    «Я не буду обсуждать действия английских судей, а то меня снова дисквалифицируют на несколько матчей. Хотя, честно говоря, я стал здесь всеобщей мишенью. Если я что-то делаю, то это воспринимается иначе, чем если бы это сделал кто-то другой.

    Я готов мириться с этим, и я прошу бога, чтобы эти вещи меня не беспокоили, и чтобы меня больше не дисквалифицировали», – сказал Коста.

    В «Челси» Коста семь раз подвергался дисквалификациям. Но в последних 13 матчах Премьер-лиги нападающий получил лишь одну желтую карточку.

    Источник: Goal.com

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    06.01.2017 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 6 января 2017, 10:13

      Исправляешься бро! Молодец,никогда не поздно

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