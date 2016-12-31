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«Бомбардир» поздравляет читателей с Новым годом!

31 декабря 2016, 22:45
24

Дорогие читатели «Бомбардира», от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Больших побед на всех фронтах, успехов и позитивного настроения. Пусть любимые команды радуют вас весь предстоящий год, а обожаемые футболисты достигнут непокоренных вершин. Наконец, сохраняйте спокойствие и просто верьте в сборную России, которой уже летом предстоит сыграть на домашнем Кубке конфедераций.

В 2017 году «Бомбардир» продолжит радовать вас интересными материалами. Мы будем стараться улучшать контент и учитывать пожелания читателей. Оставайтесь с нами! С Новым годом, друзья!

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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fon_der_tan
1483213743
Спасибо! Всем удачи))
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Небесная
1483215341
Спасибо. И вам того же)
Ответить
Asbjorn
1483215408
С наступающим, у кого то наступившим,удачи, терпения и здоровья!!!!!!
Ответить
Тraumtanzеr
1483216940
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Ответить
B.G.
1483216979
Всех с 2017 г., мира, здоровья, благополучия! P.S. честно болейте за свои клубы!
Ответить
Zeff
1483221259
Всем хорошей игры в Новом Году!
Ответить
Deo
1483222054
Ульяну, с наступившим!!
Ответить
АлёшкА91
1483222378
Поздравляю всех с Новым годом, ребята!!!! Всем здоровья и личных побед в новом году!
Ответить
kaa-71
1483223074
Всех с наступившим 2017 годом. Всем здоровья и всего наилучшего
Ответить
JI e x a
1483270230
Мир вам, друзья!!!
Ответить
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