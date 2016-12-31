«Бомбардир» поздравляет читателей с Новым годом!

Дорогие читатели «Бомбардира», от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Больших побед на всех фронтах, успехов и позитивного настроения. Пусть любимые команды радуют вас весь предстоящий год, а обожаемые футболисты достигнут непокоренных вершин. Наконец, сохраняйте спокойствие и просто верьте в сборную России, которой уже летом предстоит сыграть на домашнем Кубке конфедераций.

В 2017 году «Бомбардир» продолжит радовать вас интересными материалами. Мы будем стараться улучшать контент и учитывать пожелания читателей. Оставайтесь с нами! С Новым годом, друзья!