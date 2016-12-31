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    Филан: «Добытое очко в матче с «Эвертоном» – бесценно»

    Главный тренер «Халла» Майк Филан подвел итоги домашней встречи 19-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

    «Очко, добытое в этом матче, – бесценно для «Халла». В последних играх мы не получили того, чего заслуживали, однако вчера нам удался дебют, мы продемонстрировали отличный футбол и добыли ничью. Я доволен своими игроками, которые показали характер несмотря на тяжелый характер матча. Мы могли довести счет до 3:1, а могли и уступить, ведь «Эвертон» имел прекрасный момент в конце встречи», – сказал Филан.

    Источник: Skysports

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    31.12.2016 11:37
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