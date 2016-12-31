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    Симеоне не собирается покидать «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не намерен уходить со своего поста. Действующий контракт 46-летнего специалиста с «матрасниками» рассчитан до лета 2018 года. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец является кандидатом на место наставника «Интера».

    Под руководством Симеоне мадридцы после 16-ти туров располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Реала» на девять очков. В феврале «Атлетико» предстоит принять участие в матчах плей-офф Лиги чемпионов с «Байером».

    Источник: Marca

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    31.12.2016 06:56
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +320

      T 72 31 декабря 2016, 11:47

      Пусть порулит ещё

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