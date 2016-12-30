Кержаков оштрафован на 30 тысяч за нарушение ПДД

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признан виновным в административном правонарушении. 34-летний россиянин выплатит 30 тысяч рублей за то, что выехал на встречную полосу.

Напомним, что Кержаков мог получить 15 суток ареста из-за нарушения ПДД. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде Белоостров. Футболист вылетел на полосу встречного движения, тем самым провоцируя опасное ДТП. Впрочем, аварии не произошло — нарушение заметили сотрудники ГИБДД. При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, к тому же он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами.