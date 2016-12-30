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    Жилберто: «За два года Неймар обойдет Месси и Роналду»

    Экс-защитник сборной Бразилии Жилберто уверен, что в ближайшем будущем нападающий «Барселоны» Неймар сможет обойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Неймар является один из лучших игроков во всем мире. Да, сейчас он немного уступает Роналду и Месси, но лишь потому, что не так давно играет в Европе. Я уверен, что Неймар в течение двух лет сможет обойти обоих», – заявил Жилберто.

    В текущем сезоне Неймар сыграл в 18 официальных матчах за «Барселону». В них он отметился шестью забитыми голами, а также отдал 14 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    30.12.2016 09:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +490

      andruhs 5 января 2017, 00:39

      Неймар, Месси и Роналду обалденные игроки
      А я вот хочу отметить пусть не Великого, но по игре, а главное - по качеству исполнения Луиса Суареса.
      Вспомните Ливерпуль, Барсу и сборную Уругвая...
      Он игрок самобытный, нетипичный и непредсказуемый, иногда теряет чуство реальности , представьте, что Неймар, Месси или Роналду кого то покусали )))
      Я не болельщик Барсы, а за справедливость - в Ливерпуль и Барсу на ведущие роли кого попало не берут
      Ваше мнение "+" или "-" ? Голосуйте пж.
      Я к тому, что не нужно обсуждать только троих всегда и везде
      Всех с новым годом и Рождеством !

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 31 декабря 2016, 12:31

      по финтам он с может обойти РОНАЛДУ!НО титулы влепить за 2 года не уверен.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 30 декабря 2016, 19:51

      это точно!

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 30 декабря 2016, 11:16

      Они заиграли сразу,а этому ещё разгоняться видите ли нужно)

      1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 30 декабря 2016, 10:46

      Пока они играют, все остальные игроки могут забыть про Золотой мяч !

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 10:07

      за два года после завершения карьеры обоих, вполне возможно . . .

      1
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