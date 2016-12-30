Жилберто: «За два года Неймар обойдет Месси и Роналду»

Неймар, Месси и Роналду обалденные игроки
А я вот хочу отметить пусть не Великого, но по игре, а главное - по качеству исполнения Луиса Суареса.
Вспомните Ливерпуль, Барсу и сборную Уругвая...
Он игрок самобытный, нетипичный и непредсказуемый, иногда теряет чуство реальности , представьте, что Неймар, Месси или Роналду кого то покусали )))
Я не болельщик Барсы, а за справедливость - в Ливерпуль и Барсу на ведущие роли кого попало не берут
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Я к тому, что не нужно обсуждать только троих всегда и везде
Всех с новым годом и Рождеством !
Экс-защитник сборной Бразилии Жилберто уверен, что в ближайшем будущем нападающий «Барселоны» Неймар сможет обойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Неймар является один из лучших игроков во всем мире. Да, сейчас он немного уступает Роналду и Месси, но лишь потому, что не так давно играет в Европе. Я уверен, что Неймар в течение двух лет сможет обойти обоих», – заявил Жилберто.
В текущем сезоне Неймар сыграл в 18 официальных матчах за «Барселону». В них он отметился шестью забитыми голами, а также отдал 14 результативных передач.