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    Мерино может вернуться в «Осасуну»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино может вернуться в «Осасуну» из-за отсутствия игровой практики в немецком клубе. За испанский клуб хавбек выступал с 2014 по 2016 год.

    «Сердце моего сына подсказывает, что он должен вернуться в «Осасуну». Ситуация в «Боруссии» не вызывает у него страха и не оказывает на него давления, но Микель хочет иметь игровую практику», – рассказал отец футболиста Мигель Мерино Noticias de Navarra.

    В текущем сезоне Мерино принял участие в трех матчах Бундеслиги, в которых не записал на свой счет результативных действий. Стоит отметить, что его контракт с «Боруссией» рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 08:29
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