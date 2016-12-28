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    Итальянский журналист заявил, что Промес готов покинуть «Спартак» и перейти в «Ливерпуль»

    Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли в своем аккаунте в Twitter заявил, что футболист «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль». Также Джулианелли заявил, что интерес к игроку проявляет еще ряд топ-клубов.

    «Промес подтверждает интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву», – говорится в сообщении журналиста.

    Источник: Twitter

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    28.12.2016 20:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 29 декабря 2016, 09:35

      на то он и журналюга-написать ересь и обратить на себя внимание....Промес даже и не в курсе скорее всего...

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 29 декабря 2016, 06:58

      Интерес со стороны Ливерпуля ,Ради хорошего предложения,- болтология журналистская ! Так же можно сказать -В случае хорошего предложения,будет не готов покинуть Москву !

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 29 декабря 2016, 06:25

      Равнозначно: Федун продал Спартак Гинеру))))

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 29 декабря 2016, 01:04

      для того чтобы такое заявить не нужно быть известным итальянским журналистом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 декабря 2016, 00:23

      Это похороны!

      -2
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 28 декабря 2016, 23:07

      а зачем ему трофей?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 декабря 2016, 21:58

      За всю свою жизнь, я чётко понял, что хохлы редкостные пиздаболы, коих ещё поискать... Но, хохлы на фоне итальянцев, выглядят просто жалкими щенятами... Отсюда делайте выводы сами)

      2
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 28 декабря 2016, 21:57

      До основы ливерпуля пока не дотягивает

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 28 декабря 2016, 21:53

      Желтеющая утка:(

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      Рейтинг: +191

      bafor 28 декабря 2016, 21:46

      Большой перерыв в РПЛ. Ну, нечего им написать. Напишите уж, что Слуцкий уходит в помощники Карреры, Валера возглавит ЦСКА, а Зенит продали Червиченко. И такая жаррриищщще в комментариях будет.

      3
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