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    Лучший арбитр 2016 года будет работать чиновником в Китае

    Английский рефери Марк Клаттенбург может продолжить работу в китайской Суперлиге. Стоит отметить, что речь идет о должности одного из чиновников лиги.

    Клаттенбург был признан лучшим арбитром мира 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики. Он работал на финале Кубка Англии, финале Лиги чемпионов и финале Евро-2016.

    Источник: Mirror.co.uk

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    28.12.2016 11:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 декабря 2016, 16:46

      Вот и пускай пиздует... Может хоть там он перестанет субъективно относиться к своей работе. А то доебал постоянно и сука в каждом матче топить МЮ... Говнюк засланный...

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 28 декабря 2016, 14:40

      Там за воровство казнь,например)

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 декабря 2016, 13:43

      Вот и судей стали скупать в Китай. Начали с игроков, потом тренеры, сейчас судьи. Дальше болельщиков что ли надо покупать.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 28 декабря 2016, 13:30

      Всё лучшее перекупает Китай. А, мы за большие бабки всё европейское г... скупаем.

      0
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      Рейтинг: +26

      Amir005 28 декабря 2016, 13:29

      Сидел бы в китае нормальные бабки заколачивал)))

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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 28 декабря 2016, 13:14

      Китай...

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