Лучший арбитр 2016 года будет работать чиновником в Китае

Английский рефери Марк Клаттенбург может продолжить работу в китайской Суперлиге. Стоит отметить, что речь идет о должности одного из чиновников лиги.

Клаттенбург был признан лучшим арбитром мира 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики. Он работал на финале Кубка Англии, финале Лиги чемпионов и финале Евро-2016.