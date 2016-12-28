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    Педро: «Челси» было очень важно победить для болельщиков»

    Полузащитник «Челси» Педро отметил правильное отношение футболистов своей команды в победном матче с «Борнмутом», в котором он лично отметился забитым голом.

    «Я очень рад, что удалось забить и помочь команде, но самое важное, что мы победили. Это невероятно, потому что очень трудно сделать подобное в Премьер-лиге, но команда очень компактно располагалась на поле и все сделала верно.

    Очень хорошо, что вся команда была хорошо психологически настроена и успешно провела матч с такой высокой интенсивностью. Было очень важно победить для болельщиков, поэтому мы очень счастливы.

    Мы показали отличную игру, все игроки уверены в своих силах, и это хорошо для команды. Атакующие футболисты отлично сыграли, это самое главное, на поле все бились друг за друга, а это правильное отношение», – сказал Педро.

    Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Борнмут» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    28.12.2016 07:54
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