Агент Йоветича: «Стеван в «Спартаке»? Не знаю, делали ли москвичи официальное предложение «Интеру» или нет»

Как же надоел эти слухи про мяско как не прочитаешь они как будто 3 состава набирают... во первых туда ссаной метлой нормальных играков не загонишь во вторых денег у них столько нет что бы всех купить!!!
Футбольный агент Томислав Эрцег, представляющий интересы нападающего «Интера» Стевана Йоветича, заявил, что не знает об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака». Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов приобрести черногорца за 15 миллионов евро.
«Спартак» может купить Йоветича? Я ничего не знаю о том, делал ли «Спартак» официальное предложение «Интеру» или нет. Однако любому игроку очень тяжело покинуть такой чемпионат и такую страну, как Италия», – сказал Эрцег.