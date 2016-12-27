Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент Йоветича: «Стеван в «Спартаке»? Не знаю, делали ли москвичи официальное предложение «Интеру» или нет»

    Футбольный агент Томислав Эрцег, представляющий интересы нападающего «Интера» Стевана Йоветича, заявил, что не знает об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака». Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов приобрести черногорца за 15 миллионов евро.

    «Спартак» может купить Йоветича? Я ничего не знаю о том, делал ли «Спартак» официальное предложение «Интеру» или нет. Однако любому игроку очень тяжело покинуть такой чемпионат и такую страну, как Италия», – сказал Эрцег.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2016 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 декабря 2016, 18:22

      Как же надоел эти слухи про мяско как не прочитаешь они как будто 3 состава набирают... во первых туда ссаной метлой нормальных играков не загонишь во вторых денег у них столько нет что бы всех купить!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Dellleone 28 декабря 2016, 10:18

      слухи про роббена и зенит куда глупее и смешнее :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > hellkid 28 декабря 2016, 16:44

      Это понятно но количество у спама таких уток зашкаливает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 