Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Генеральный директор «Шахтера»: «Болельщики всегда уважали Селезнева»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поблагодарил уже бывшего форварда команды Евгения Селезнева за годы, проведенные в клубе. Напомним, что зимой украинец перебрался в «Карабюкспор».

    «Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер, шахтерский дух, голевое чутье, за настроенность на борьбу и стремление побеждать.

    Спасибо, Женя, за вклад в успехи «Шахтера». Знай, «Шахтер» – твой родной дом, где тебя всегда помнят, любят и ценят. Удачи тебе в новом клубе и дальнейшей карьере», – написал Палкин на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2016 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 