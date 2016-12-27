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    Марсьяль не перейдет в «Севилью» зимой

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не собирается менять клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

    Источник отмечает, что спортивный директор «Севильи» Мончи контактировал с агентом француза по поводу его возможной аренды, но английский клуб не собирается расставаться с футболистом.

    Ранее сообщалось, что в услугах Марсьяля также заинтересован «Вест Хэм».

    В текущем сезоне француз сыграл в 11-ти матчах АПЛ, забив один гол и отдав три результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    27.12.2016 06:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 27 декабря 2016, 06:53

      Марсьяль и самим нужен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 > ANTITERROR 27 декабря 2016, 09:09

      Здесь ты прав, это не какой нибудь Депай, Антони вырастет в Звезду!!

      2
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      Рейтинг: +10

      dehh > LOKOfanatik19 27 декабря 2016, 14:13

      Депай еще покажет себя, мне кажется

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      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 > dehh 15 января 2017, 12:32

      Все может быть!!! Но ему надо сменить обстановку, в Мю мне кажется уже не заиграет, и тухнуть на лавке нет смысла, так потеряешь вкус футбола.

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