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    Роналдиньо: «Барселона» следит за Коутиньо

    «Барселона» заинтересована в приглашении полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом рассказал экс-звезда каталонского клуба Роналдиньо.

    «Надеюсь, после возвращения на поле, Коутиньо будет продолжать демонстрировать ту форму, что у него была в начале сезона. Он показывал невероятный футбол.

    Знаю, что в «Барселоне» следят за ним. «Ливерпуль» рассчитывает удержать его, они буквально выстроили команду вокруг него. Но когда играешь на таком уровне, то всегда есть интерес со стороны», – сказал Роналдиньо.

    Напомним, что в конце ноября Коутиньо получил травму связок. На восстановление ему потребуется около 5-6 недель.

    Источник: The Sun

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    26.12.2016 08:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 декабря 2016, 17:49

      надо его покупать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 декабря 2016, 12:37

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      fitt 26 декабря 2016, 11:54

      а сам Великий будет искать новый клуб или нет? ;(

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 26 декабря 2016, 11:47

      Да Коутиньо реально хорош

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 26 декабря 2016, 11:33

      сначала надо чтобы вернулся и набрал форму, а там ближе к лету будет видно...

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 26 декабря 2016, 08:48

      Идеально вписался бы в "Барселону". Но You Never Walk Alone.. Трудно найти что то подобное за пределами Энфилда.

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