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    Капитан «Лилля»: «Азар пил всю ночь, а на утро оформил хет-трик»

    Капитан «Лилля» Рио Мавуба рассказал, как играл за французский клуб с полузащитником «Челси» Эденом Азаром в 2012 году. Мавуба вспомнил, как бельгиец закатил вечеринку в ночь перед игрой.

    «Мы обеспечили себе третье место, предстояло сыграть последний матч чемпионата против «Нанси». Азар хотел организовать вечеринку перед своим уходом, и мы решили пойти выпить. На следующее утро Эден все еще был пьян, а нас ждала игра. Парень вообще не спал, пил всю ночь, но оформил хет-трик за полчаса, сразу же в первом тайме. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста», – цитирует Мавубу GetFootballNewsFrance.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 01:04
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 декабря 2016, 11:37

      А наших вообще по национальному признаку нельзя без 200 гр. на поле выпускать. Генетика. Может в этом причина неудач сборной....?

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 25 декабря 2016, 11:08

      Комменты какие-то непатриотичные. Как наши выпьют - позор и гнать из сборной! А если французы или англичане - молодцы, мастерство не пропьешь! И это все одни и те же комментаторы.

      1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB > Бриг 25 декабря 2016, 17:32

      Конечно! Где патриотизм? Ведь Аршавин тоже приходил пьяным на тренировку И 10 раз за 5 минут падал лицом на мяч. И вся команда поняла, что он вырастет в большого футболиста.

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 25 декабря 2016, 11:07

      мужик! не то что наши девочки Коко и Мама

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 декабря 2016, 10:48

      наши бухать только в Монако могут

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 25 декабря 2016, 10:26

      Новость для Конте на заметку... )))

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 декабря 2016, 09:45

      Как говорится - опыт не пропьёшь

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 25 декабря 2016, 09:44

      Значит Нанси бухали ещё больше.

      2
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 25 декабря 2016, 09:41

      а наши нажруться и играют как гов но...уровень;)

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 25 декабря 2016, 09:06

      С пахмелухи чё натворить можно!

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 декабря 2016, 08:53

      Вот до чего доводит влага животворящая.

      1
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      Рейтинг: +1518

      Тазит > ДАША Д 25 декабря 2016, 08:59

      Боярышник?

      0
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