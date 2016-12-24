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    Журналист: «Не удивлюсь, если завтра прочитаю новость о трансфере Хачериди в «Зенит»

    Журналист телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас отреагировал на слова агента защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди Вадима Шаблия относительно возможного перехода украинского футболиста в «Зенит». Напомним, Шаблий заявил, что у Бурбаса паранойя, а его клиент не стал бы переходить в клуб из России.

    «На личностные обиды переходить не хочу. Шаблий давно не появлялся в эфире нашего телеканала. Может, ему мало славы, вот и решил сорваться на мне. На самом деле, слова этого агента уже давно привык делить на четыре.

    Хорошо запомнил случай с трансфером Гладкого в «Динамо». Сперва возможность такого перехода Шаблий называл чепухой. Проходит день и – представление игрока в новом клубе. Не удивлюсь, если завтра на официальном сайте «Зенита» прочитаю новость о подписании Хачериди.

    «Зенит» не обращался к Вадиму? Наверное, потому что он не собственник игрока. Как положено, питерцы сперва вышли на руководство киевского клуба. Или Шаблий уже мнит себя управленцем «Динамо», чтоб первым делом к нему обращаться?» – сказал Бурбас.

    Источник: Terrikon

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    24.12.2016 08:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9027

      vladik12 24 декабря 2016, 13:01

      Не уверен, что "Зениту" нужен такой недоумок и псих, как Хач.

      0
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      Рейтинг: +34

      таптыж 24 декабря 2016, 12:52

      да и так много иностранцев в зените ....

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 24 декабря 2016, 11:03

      с потолка новость

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 24 декабря 2016, 10:41

      Какой-то набор слов. Не знаю кто, говорил не знаю о ком.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 декабря 2016, 10:25

      Да агенту лишь бы комиссию получить! Остальное несущественно. ))

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 декабря 2016, 09:53

      посмотрим

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 декабря 2016, 09:16

      да мля......парашники!

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