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    Тренер «Эспаньола» извинился за слова в адрес Месси

    Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес извинился перед болельщиками своей команды за слова, сказанные в адрес форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «У меня не было цели создать какой-то негатив. Если я разочаровал болельщиков «Эспаньола», то приношу прощения, я не хотел их огорчить. Я предан «Эспаньолу» с первого дня работы и благодарен всем болельщикам за поддержку. Наша главная задача – сделать их счастливыми», – признался Флорес.

    Матч 16-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Эспаньол» закончился со счетом 4:1.

    Источник: Football Espana

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    23.12.2016 08:15
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