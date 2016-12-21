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    Тренер «Днепра»: «Не боимся проводить сборы в Турции. Мы ведь не русские»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о графике сборов клуба этой зимой. По словам специалиста, его команда не планирует отменять один из сборов, который пройдет в Турции.

    «В Испании отличный климат, зимой там довольно тепло. Да и спарринг-партнеров интересных можно найти. А вот третий сбор в феврале мы проведем уже в Турции, погода к тому времени там будет получше, в январе у них холодно и сильный ветер. Не страшно ли из-за терактов? В Анталье ведь ничего такого не происходит. Да и чего нам бояться? Мы ведь не русские», – сказал Михайленко в интервью «Вестям».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 21:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 23 декабря 2016, 11:06

      не русские это точно

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 22 декабря 2016, 13:26

      ага только русские туда до сих пор ездят и не бояться... к чему ты это сказанул господин Михайленко...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 22 декабря 2016, 08:38

      дебил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 декабря 2016, 06:22

      Хохол есть хохол... Ушлёпок, одним словом. (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 декабря 2016, 00:47

      Желаю тебе пулю в лоб, на тренировке)

      -1
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      Рейтинг: +73

      Фесс 22 декабря 2016, 00:36

      Дураки идут на поводу у дураков. Ни больше, ни меньше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 22 декабря 2016, 00:22

      Вы не Русские,вы поганки бандеровские.

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 декабря 2016, 00:17

      Сколько тут персонажей, которые так легко ведутся на возможно глупые слова. И сразу виден уровень человека

      1
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 21 декабря 2016, 23:48

      Ну что вы накинулись все? Им и правда безопасней в Турции, чем дома.

      5
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      Рейтинг: +14

      Анжер 21 декабря 2016, 22:39

      Ракету на них во время сборов.П.....сы.

      0
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