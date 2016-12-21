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    Китайский клуб готов заплатить за Манджукича 35 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб и перебраться в Китай. Футболистом заинтересовался «Бейджин Гуоань». Китайцы готовы потратить на приобретение игрока порядка 35 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

    Сообщается, что 30-летнему хорвату готовы предложить контракт на 3,5 миллиона евро в год. Стоит отметить, что итальянский клуб не готов расстаться с форвардом, однако сумма трансфера может заставить туринцев передумать.

    На счету Манджукича в текущем сезоне Серии А 16 матчей, в которых он забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 19:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 21 декабря 2016, 20:35

      старички

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 декабря 2016, 20:30

      Такими темпами скупок звездных игроков Китайская лига будет из мадридскихх реалов выглядеть)

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 декабря 2016, 19:51

      Во китайцы дают

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 19:23

      Все в Китай пока там бабки есть!

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