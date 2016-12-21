Коста: «Раньше о «РБ Лейпциг» я не знал ничего»

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста признался, что раньше не следил за выступлениями «РБ Лейпцига», но сейчас внимание всей Европы приковано к этому клубу.
«Раньше о «РБ Лейпциг» я знал лишь то, что там играл Киммих. Но в текущем сезоне я посмотрел пару матчей с участием этой команды. Они показывают отличный и очень скоростной футбол. Игра в исполнении «РБ Лейпцига» похожа на настоящее сумасшествие, они поражают не только меня», – заявил Коста.
Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 21 декабря. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету по 36 очков.