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    Коста: «Раньше о «РБ Лейпциг» я не знал ничего»

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста признался, что раньше не следил за выступлениями «РБ Лейпцига», но сейчас внимание всей Европы приковано к этому клубу.

    «Раньше о «РБ Лейпциг» я знал лишь то, что там играл Киммих. Но в текущем сезоне я посмотрел пару матчей с участием этой команды. Они показывают отличный и очень скоростной футбол. Игра в исполнении «РБ Лейпцига» похожа на настоящее сумасшествие, они поражают не только меня», – заявил Коста.

    Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 21 декабря. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету по 36 очков.

    Источник: Bild

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    21.12.2016 09:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 21 декабря 2016, 11:59

      Полностью согласен смотри легенда ебать копать один гол забил пиздец крутой да вас Быки расхуярят

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 21 декабря 2016, 09:37

      "Коста: «Раньше о «РБ Лейпциг» я не знал ничего» " - а о тебе до сих пор никто ничего не знает..

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 декабря 2016, 09:20

      Вы ещё, гады за КарлМарксШтадт узнаете...)

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