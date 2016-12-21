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    Анчелотти: «Я забочусь о результатах команды, а не отдельных игроков»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не собирается делать уступки некоторым футболистам, чтобы они оказались в стартовом составе или на скамейке запасных. В том числе, нападающему Томасу Мюллеру.

    «На мне лежит ответственность за принятие решений относительно стартового состава и скамейки запасных. Некоторые игроки будут недовольны. Но моя цель заботиться о результатах всей команды, а не отдельных футболистов», – заявил Анчелотти.

    Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 21 декабря. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету по 36 очков.

    Источник: Bild

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    21.12.2016 07:42
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