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    Сабалета планирует вернуться на поле через 10 дней

    Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, получивший травму в матче 17-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1), прокомментировал степень тяжести своего повреждения. Напомним, ранее сообщалось, что футболист повредил связки колена и может выбыть на длительный срок.

    «Надеюсь, что это повреждение не является серьезным. Возможно, уколы помогут, а дней через 10 дней уже вернусь в строй. Посмотрим. Я почувствовал боль уже после 15 минут игры с «Арсеналом», но пытался доиграть первый тайм до конца», – сказал аргентинец.

    Источник: Skysports

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    21.12.2016 01:14
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